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«Глупость и ерунда страшная». Татьяна Тарасова — об однополых дуэтах фигуристов в Канаде

«Глупость и ерунда страшная». Татьяна Тарасова — об однополых дуэтах фигуристов в Канаде
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении Федерации фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) узаконить выступление однополых дуэтов в спортивных парах и танцах на льду.

«Это такая глупость и ерунда страшная, даже на эту тему разговаривать не хочу. Меня это лично не интересует, меня интересует, как делать программу с четверными, как развить каждого спортсмена. Такого не было никогда, чтобы выходили мужчина с мужчиной и катались будто это мужчина и женщина. Что за бред такой, этого нет в правилах, хорошо, что мы не в Канаде живём», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применяться в Канаде исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.

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