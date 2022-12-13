В Канаде в спортивных парах и танцах теперь могут выступать фигуристы одного пола

Федерация фигурного катания на коньках Канады (Skate Canada) официально обновила определение «команда» для спортсменов, выступающих в парном катании и танцах на льду. Если ранее команда должна была состоять из одного мужчины и одной женщины, теперь – из двух фигуристов. Новшество, исключающее дискриминацию по признаку гендерной идентичности, будет применено исключительно к внутренним соревнованиям. Турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) по-прежнему будут проводиться в соответствии с правилами ISU.



«В танцах и парах было необходимо изменить определение команды с мужчины и женщины на просто двух человек, катающихся вместе, как бы они себя ни идентифицировали. Многие коллеги и я настаивали на этом изменении и рады, что Skate Canada пошла на то, чтобы сделать катание более доступным. Наше ремесло — это смесь атлетизма и искусства, благодаря чему, в отличие от любого другого вида, у нас есть уникальная возможность для равных условий, независимо от того, как люди идентифицируют себя. Это изменение во многом подтолкнёт спорт вперёд благодаря созданию новых интересных программ спортсменов, которые теперь могут выступать вместе», — приводит слова трёхкратного олимпийского чемпиона и тренера Скотта Мойра Skate Canada.