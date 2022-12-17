Тарасова отреагировала на снятие Коляды с чемпионата России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что серебряный призёр Олимпиады-2018 Михаил Коляда пропустит чемпионат России по фигурному катанию.



«Коляда потерял возможность участвовать в чемпионате России, а не чемпионат потерял его. У него травма, у нас что, некому больше кататься, кроме Коляды? Чемпионат как был, так и есть», — приводит слова Татьяны Тарасовой Metaratings.

Ранее тренер Коляды Алексей Мишин рассказал, что он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья. Специалист заявил, что у российского фигуриста произошло обострение хронического синусита. Коляда проходит процесс восстановления, однако все попытки до этого оказались безуспешными. Соревнования начнутся 22 декабря и продолжатся вплоть до 25 декабря.