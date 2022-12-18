Михаил Коляда обратился к болельщикам после снятия с чемпионата России
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 российский фигурист Михаил Коляда опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен обратился к болельщикам, рассказав о причинах пропуска чемпионата России.
«Дорогие болельщики! К сожалению, в этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни. Был грипп, который спровоцировал у меня синусит. Сейчас продолжаю лечение и в скором времени вернусь. Спасибо всем за тёплые слова поддержки!» — написал Коляда в социальных сетях.
Соревнования начнутся 22 декабря и продолжатся вплоть до 25 декабря. До этого телекомментатор Андрей Журанков спрогнозировал тройку призёров в мужском одиночном катании по итогам чемпионата России, включив туда Михаила Коляду и Марка Кондратюка.
Новость по темеЖуранков предположил, что Коляда может выиграть чемпионат России
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