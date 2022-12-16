Журанков предположил, что Коляда может выиграть чемпионат России

Телекомментатор Андрей Журанков спрогнозировал тройку призёров в мужском одиночном катании по итогам чемпионата России.

«Я такую сейчас тройку назову! Миша (Коляда. — Прим. «Чемпионата») катается чисто, компонентами убивает всех и занимает первое место. Кондратюк после травмы, после восстановления — видно класс, программы, всё это здорово, но чуть-чуть недотягивает. Он занимает второе место. Дальше идёт борьба между Алиевым, Семененко и Мозалёвым, и в этой борьбе за третье место побеждает Алиев.

Я за Мозалёва на самом деле. Но вот такую тройку назову на данный момент», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, на этапах Гран-при России – 2022 Коляда дважды не справился с произвольной программой и, будучи фаворитом, сумел завоевать только одну бронзу.