Туктамышева выложила пост с благодарностью за поздравления

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отметившая вчера свой 26-й день рождения, опубликовала в социальных сетях пост, в котором поделилась своими эмоциями и поблагодарила всех за поздравления.
«Вот и мне 26. И я с радостью встречаю эту дату! Столько всего произошло и столько всего будет! Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной. Благодарна судьбе за всё, что она преподносит мне.
Так много людей поздравили! Я вам всем очень благодарна и ценю каждого, спасибо дорогие мои! И хоть мой день рождения выпал на сборы в Новогорске, он получился таким душевным, каким не был уже очень давно», — написала Туктамышева в соцсетях.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ
Напомним, Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании.
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