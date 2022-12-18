Туктамышева выложила пост с благодарностью за поздравления

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, отметившая вчера свой 26-й день рождения, опубликовала в социальных сетях пост, в котором поделилась своими эмоциями и поблагодарила всех за поздравления.

«Вот и мне 26. И я с радостью встречаю эту дату! Столько всего произошло и столько всего будет! Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной. Благодарна судьбе за всё, что она преподносит мне.

Так много людей поздравили! Я вам всем очень благодарна и ценю каждого, спасибо дорогие мои! И хоть мой день рождения выпал на сборы в Новогорске, он получился таким душевным, каким не был уже очень давно», — написала Туктамышева в соцсетях.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЕЛИЗАВЕТЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

Напомним, Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании.