Мишина и Галлямов на чемпионате России получили оценки выше мирового рекорда

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, идущие первыми в соревновании спортивных пар на чемпионате России, превзошли мировой рекорд. Они получили 85,37 балла за выступление. Наивысшей отметки достигли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла.

При этом Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты, показанные на национальных турнирах. Именно поэтому достижение Мишиной и Галлямова не будет официально зафиксировано как новый мировой рекорд.