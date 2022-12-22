Мишина и Галлямов на чемпионате России получили оценки выше мирового рекорда
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, идущие первыми в соревновании спортивных пар на чемпионате России, превзошли мировой рекорд. Они получили 85,37 балла за выступление. Наивысшей отметки достигли китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла.
При этом Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты, показанные на национальных турнирах. Именно поэтому достижение Мишиной и Галлямова не будет официально зафиксировано как новый мировой рекорд.
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