В 15:00 продолжатся соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 24 декабря, соревнованиями женщин. В 15:00 мск фигуристки покажут произвольную программу, по итогам которой определится чемпионка и призёры соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Произвольная программа
Первая разминка:
Виктория Нестерова
Агнета Латушкина
Виктория Федянина
Мария Парамонова
Алина Горбачёва
Вторая разминка:
Ксения Гущина
Анна Фролова
София Захарова
Анастасия Зинина
Софья Самоделкина
Вероника Яметова
Третья разминка:
Ксения Синицына
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьёва
Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева
Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.
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