В 15:00 продолжатся соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию

Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 24 декабря, соревнованиями женщин. В 15:00 мск фигуристки покажут произвольную программу, по итогам которой определится чемпионка и призёры соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Произвольная программа



Первая разминка:

Виктория Нестерова

Агнета Латушкина

Виктория Федянина

Мария Парамонова

Алина Горбачёва



Вторая разминка:

Ксения Гущина

Анна Фролова

София Захарова

Анастасия Зинина

Софья Самоделкина

Вероника Яметова



Третья разминка:

Ксения Синицына

Аделия Петросян

Камила Валиева

Софья Муравьёва

Елизавета Туктамышева

Софья Акатьева

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.