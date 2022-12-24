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Чемпионат России. Женщины, произвольная программа
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15:00 Мск
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В 15:00 продолжатся соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию

В 15:00 продолжатся соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию
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Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 24 декабря, соревнованиями женщин. В 15:00 мск фигуристки покажут произвольную программу, по итогам которой определится чемпионка и призёры соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Произвольная программа

Первая разминка:
Виктория Нестерова
Агнета Латушкина
Виктория Федянина
Мария Парамонова
Алина Горбачёва

Вторая разминка:
Ксения Гущина
Анна Фролова
София Захарова
Анастасия Зинина
Софья Самоделкина
Вероника Яметова

Третья разминка:
Ксения Синицына
Аделия Петросян
Камила Валиева
Софья Муравьёва
Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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