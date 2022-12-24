Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке перед финалом ЧР, Туктамышева не вышла

В Красноярские прошли тренировки у женщин перед произвольной программой на чемпионате России – 2023 по фигурному катанию.

Лидирующая по итогам короткой программы ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева чисто исполнила два четверных тулупа и тройной аксель. Олимпийская чемпионка в командном турнире, действующая чемпионка России Камила Валиева попыталась сделать два четверных тулупа, один из которых был чистым. При этом спортсменка упала с тройного лутца.

Примечательно, что занимающая промежуточное второе место чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не стала прокатывать свою программу.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа

1. Софья Акатьева (Москва) – 85,59.

2. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 82,98.

3. Софья Муравьёва (Москва) – 79,96.

4. Камила Валиева (Москва) – 76,61.

5. Аделия Петросян (Москва) – 76,25.

6. Ксения Синицына (Москва) – 74,89.