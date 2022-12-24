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Роднина — о победе Акатьевой: зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно

Роднина — о победе Акатьевой: зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно
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Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала итоги женских прокатов чемпионата России по фигурному катанию.

«Я рада за Лизу, она молодец. Мне впервые понравился её костюм. Можно сказать, что сегодня мы увидели максимум Туктамышевой. Хорошо себя показала, но все прекрасно понимают — это её потолок.

Соня тоже молодец, но я не понимаю, зачем мы опять смешиваем всё в одну кучу. Зачем юниорам соревноваться со взрослыми? Это неправильно. Наши чемпионаты должны проходить по международным правилам, это точно. Сегодня могу ещё отметить первую половину программы Камилы. Там было прекрасно всё: и техника, и динамика, и эмоциональность», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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