Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье!

У России новая чемпионка! Юная Акатьева вынесла всех, но Камила и Лиза показали стальной характер. Просто шквал эмоций в Красноярске!

Чемпионат России в Красноярске заканчивался выступлениями женщин, и пора было хвататься за сердце. Интрига закрутилась нешуточная: Камила Валиева находилась за пределами тройки призёров, а Елизавета Туктамышева была близка к тому, чтобы наконец сломать проклятье чемпионатов России и выиграть шестую медаль за 15 лет.

Бороться за лидерство им было очень нелегко, ведь на большую сцену вышла юная звезда Этери Тутберидзе Софья Акатьева. Фигуристка своего не упустила и вынесла всех в произвольной программе, несмотря на падение. В стране — новая чемпионка!

Но то, что сделали Камила и Лиза, не описать словами! Нереальный камбэк Валиевой, слёзы Тутберидзе и триумф 26-летней Императрицы — этот день мы не забудем никогда.

Опасное столкновение сбило Самоделкину с толку

Уровень женского одиночного катания в России так высок, что уже в первой, слабейшей, разминке на чемпионате страны фигуристки выполняют четверные прыжки. Алина Горбачёва порадовала зрителей в Красноярске сложнейшим каскадом из четверного и тройного сальховов через ойлер. При этом воспитанница Софьи Федченко заходила на два квада, но сольный сальхов ей не покорился. В итоге Алина набрала солидную сумму баллов за произвольную программу — 142,00, всего — 209,22.

Неудивительно, что долгое время никто не мог превзойти спортсменку. Даже во второй группе участниц не всем это удалось. Анастасия Зинина, также владеющая элементами ультра-си, справилась только с одним квад-тулупом — в каскаде с двойным, но в остальном фигуристка была безупречна. Хорошие оценки — 145,99 балла — и запас в короткой программе сделали её новым лидером: 217,39 балла за оба выступления.

Следующей на лёд вышла Софья Самоделкина, и вот за неё было слегка боязно: на шестиминутной разминке подопечная Светланы Соколовской неудачно столкнулась с Вероникой Яметовой, которая попыталась поймать Софу, смягчив падение. Видимо, всё же удар был ощутимым или сказалось напряжение на главном старте сезона: Самоделкина не смогла выкатать свою чудесную программу Ave Maria. Грубая ошибка на тройном акселе и срывы четверного сальхова и тройного флипа дорого обошлись спортсменке. Естественно, фигуристка не была довольна собой, а её наставница и вовсе выдала ей порцию критики:

Софья Самоделкина Фото: РИА Новости

«Было вяло. А что с сальховом? В какую сторону поехала? Это не про спорт. Это тебе урок», — строго сказала Светлана Соколовская ученице, но затем обняла её в «кисс энд край». Увы, но Самоделкина упустила шанс попасть на пьедестал: 128,08 балла набрала она за произвольную программу, в сумме — 199,72.

В отличие от конкурентки, Вероника Яметова сохранила боевой настрой и выдала абсолютно чистый прокат, да, без четверных и тройного акселя, но с бешеной скоростью и энергетикой. 141,49 балла она точно заслужила, всего — 215,94.

Валиева довела до слёз Тутберидзе и Глейхенгауза

Финальную разминку открывала Ксения Синицына. Фигуристка продемонстрировала качественное катание, но не избежала она помарок. Судьи не упустили ничего и справедливо снизили оценки: 136,63 балла — за произвольную программу, за обе — 211,52.

И вот пришла очередь выступать Аделии Петросян. В первый день соревнований спортсменка допустила обидную ошибку на одном из прыжков, при этом она выполнила тройной аксель. Не самый лучший прокат фигуристки оставил её тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза в расстроенных чувствах. Наставники не постеснялись жёстко раскритиковать Аделию, поэтому мотивации перед произвольной программой у неё было много.

Петросян наверняка хотела доказать всем, что способна на большее, и у неё получилось! Несмотря на падение с четверного риттбергера, она приземлила два квад-тулупа, один в секвенции с двойным акселем. Остальные элементы Аделия сделала блестяще. Быть может, фигуристка была немного скована, но впечатление она произвела приятное, в том числе и на арбитров: 159,47 балла, в сумме — 235,72.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Не удовлетворена была Этери Георгиевна и выступлением Камилы Валиевой. Спортсменка допустила «бабочку» на тройном акселе, потеряв элемент, поэтому ей срочно нужно было отыгрываться. С этим проблем у фигуристки не возникло: начала она с великолепного четверного тулупа в комбинации с двойным акселем, продолжила сольным квад-тулупом и завершила серией высоченных прыжков разной сложности. Единственная помарка была на стартовом элементе последнего каскада — Камила сдвоила тройной флип, но это не помешало ей выдать умопомрачительный перформанс на дорожке шагов. Скандальная программа про события на Олимпиаде засияла новыми красками — эмоционально, драматично, на разрыв аорты!

Валиева довела до слёз зал, а также своих тренеров: блестели глаза у Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Умопомрачительный прокат заслужил самых высоких оценок, и Камила их дождалась: 170,71 балла, общий результат — 247,32. Нереальная!

Акатьева упала, но выиграла чемпионат России

Очень сложно было кататься после такого Софье Муравьёвой. Давление было так велико, что первый тройной аксель она сорвала, зато второй был идеален, его ученица Евгения Плющенко сделала в каскаде. Артистически к фигуристке было не придраться: всё чисто, чётко и невероятно чувственно. Хотелось бы поставить ей все 6,0, но по новой системе она получила только 156,00 балла, за обе программы — 235,96.

Самая взрослая и опытная участница этого чемпионата России Елизавета Туктамышева поставила перед собой очень сложную задачу — сломать проклятье этого турнира, на котором она лишь пару раз исполняла свой коронный тройной аксель. В этот раз оба трикселя Лиза сделала с необычайной лёгкостью, но сил было потрачено немало: случайно сдвоила она тройной флип. Больше ошибаться себе Императрица не позволила и полностью отпустила себя эмоционально. Её трогательное «Одиночество» заставило испытывать какой-то неземной трепет. Судейская бригада уж точно прониклась её прокатом: 158,74 балла, в сумме — 241,72. Это гарантированно медаль национального первенства, но вот какого достоинства, зависело от другой спортсменки.

Софья Акатьева закрывала соревновательную программу в Красноярске. И начала она с падения на тройном акселе, но затем собралась и выдала отличную секвенцию из четверного тулупа и двойного акселя. На сольном квад-тулупе слегка клюнула Соня, но устояла. Нервное напряжение чувствовалось в ней: порой дрожала фигуристка, но не сдавалась, и в итоге её выступление стало одним из лучших. А вот золотая медаль доказала, что равных Акатьевой нет. Юная звезда Этери Тутберидзе получила 164,15 балла, всего — 249,74, и выиграла турнир. Браво!