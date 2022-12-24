Илья Авербух: Софья Акатьева очень талантлива. К молодым чемпионкам нам не привыкать

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух заявил, что считал именно Софью Акатьеву фавориткой чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, и она оправдала его надежды.

Из-за падения на тройном акселе Акатьева проиграла Камиле Валиевой произвольную программу, но по сумме двух выступлений стала первой.

«Акатьева была изначальной фавориткой чемпионата России. У неё не всегда всё получается. Иногда бывают проблемы с волнением. Это, конечно же, влияет на выступление. Здорово, что в этот раз у Софьи все получилось. Она очень талантливая девочка. К молодым чемпионкам России нам не привыкать, такое бывает довольно часто. Поздравляю Соню!» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.