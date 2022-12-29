Журанков: Акатьева — заслуженная чемпионка России, но я это уже видел

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о выступлении Софьи Акатьевой на чемпионате России, ставшей победительницей турнира.

Журанков: В первой тройке всё абсолютно объективно. Акатьева – заслуженная чемпионка России, но не могу отделаться от мысли, что я это видел. Когда она прыгает тройной аксель, я в этом тройном акселе вижу Алёну Косторную. Когда делает дорожку и махи руками – я в них иногда вижу Анну Щербакову, иногда – Майю Хромых. Я к тому, что есть определённый наработанный стиль и безусловный уровень мастерства группы Этери Тутберидзе. Очень высокий уровень. То, что в этой группе считается средним, то в других к этому тянутся как к высокому. Поэтому они выигрывают. Но в Косторной проявлялись её характер, её смелость, где-то стервозность, собственное мнение, у Щербаковой появилось своё лицо, нежное, одухотворённое, а Валиева одарена настолько и столько работала, что её ни с кем не спутать… Вот есть средний уровень, а есть вот эти пики, о которых я только что сказал. Для меня Акатьева – заслуженная чемпионка России, но я это уже видел. А своего лица, своей харизмы у Сони пока не видно.

Боброва: Есть ощущение, что стили повторяются, но дело в том, что девушкам нового поколения тоже нужно найти своё лицо.