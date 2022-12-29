Гачинский рассказал, как быстро скатался с Щербаковой в шоу «Спящая красавица»

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2011 в мужском одиночном катании, тренер Артур Гачинский рассказал о работе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Гачинский исполняет роль Принца, а Щербакова – принцессы Леи. Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

«Удалось ли быстро скататься с Аней? Конечно, удалось. Мы одиночники, нам это достаточно легко даётся. Найти общий язык, быстренько подстроиться, договориться, и всё. Провозка – значит, будет провозка, раскрутка – значит, будет небольшая раскрутка. Но чтобы были сложности в том, чтобы скататься? Такого нет, договориться можно, мы же все люди», — передаёт слова Гачинского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.