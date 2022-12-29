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Анна Щербакова: ледовая сказка — идеальный вариант для получения новогоднего настроения

Анна Щербакова: ледовая сказка — идеальный вариант для получения новогоднего настроения
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, как готовилась к исполнению роли принцессы Леи в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Щербакова катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским.

«Несколько дней репетировали по много часов, и вчера вечером с самолёта репетировали, и сегодня весь день с утра. Готовились, отрабатывали все номера, думаю, с каждым шоу буду приобретать всё больше уверенности, но к самым первым шоу мы уже готовы.

Я только начала участвовать в шоу-сказках. Мне кажется, ледовая сказка – идеальный вариант для получения новогоднего настроения, потому что лёд – это всегда и есть Новый год. Тем более что это сказка, в которой добро всегда побеждает», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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