Анна Щербакова: на сложнейшие парные элементы даже смотреть не могу, сердце замирает

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, сложно ли ей выступать в паре, исполняя парные элементы в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Щербакова исполняет роль принцессы Леи и катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским.



«Так как мы два одиночника, у нас нет большого количества парных элементов. Наверное, для меня в принципе необычно то, что я катаюсь одна, а сейчас приходится с разными участниками шоу взаимодействовать, больше на публику работать, увлекать в атмосферу сказки.



У нас есть какие-то небольшие вещи, когда меня на руках крутят или ещё что-то совместное. Но не что-то сложнейшего запредельного уровня.



Помогают ли старшие коллеги? Подсказывают иногда, что и как, они более опытные. Как раз они, профессиональные парники, выполняют сложнейшие элементы, на которые я даже смотреть не могу, у меня сердце замирает. Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.