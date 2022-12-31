Анна Щербакова показала подарки болельщиков после дебюта в шоу «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова показала фотографии с подарками болельщиков, сделанные после премьеры ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
Щербакова исполняет роль принцессы Леи и катается в паре с бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 Артуром Гачинским.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.
Шоу «Спящая красавица» пройдёт в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Щербакова летом перенесла операцию на колене и приняла решение пропустить первую половину сезона, чтобы восстановиться. Анна вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой работала ведущей телепроекта «Ледниковый период». Участие в шоу «Спящая красавица» — это одно из первых выступлений Щербаковой перед зрителями после операции и восстановительного периода.
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