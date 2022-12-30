Как Щербакова начала гастроли в Петербурге? Чемпионка возвращает топ-форму

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова начинает первые долгие новогодние гастроли – в Петербурге стартуют гастроли шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Перед официальной премьерой прошёл предпоказ, этакая генеральная репетиция со зрителями: билетов на этот спектакль в свободной продаже не было, но фигуристы показали полноценное шоу. «Чемпионат» рассказывает, как это было.

За полчаса до спектакля Анна ответила на вопросы журналистов. Больше всего фигуристку «пытали» насчёт парных элементов, ведь раньше для шоу сложные вещи разучивали и Евгения Медведева с Алиной Загитовой (высокие поддержки, тодесы), и Александра Трусова, показавшая двойной выброс в «Снегурочке». Алёна Косторная даже тройной выброс на днях приземлила! Но осторожность – по-прежнему главное качество Щербаковой.

«У нас есть какие-то небольшие вещи, когда меня на руках крутят или ещё что-то совместное. Но не что-то сложнейшего запредельного уровня. Помогают ли старшие коллеги? Подсказывают иногда, что и как, они более опытные. Как раз они, профессиональные парники, выполняют сложнейшие элементы, на которые я даже смотреть не могу, у меня сердце замирает. Сложнейшие парные элементы в шоу будут, просто их будут выполнять те, кто много лет этим занимался», – рассказала Аня перед стартом шоу.

История с выбором партнёра для олимпийской чемпионки – прекрасного принца – тянулась долго: интригу держали до последнего, на место претендовали пять кандидатов, в том числе и действующие фигуристы. Но в итоге место в касте получил Артур Гачинский.



«Удалось ли быстро скататься с Аней? Конечно, удалось. Мы одиночники, нам это достаточно легко даётся. Найти общий язык, быстренько подстроиться, договориться, и всё. Провозка – значит, будет провозка, раскрутка – значит, будет небольшая раскрутка. Но чтобы были сложности в том, чтобы скататься? Такого нет, договориться можно, мы же все люди», – отметил Гачинский.

По ледовому времени можно сказать, что главную роль всё же исполняет Маргарита Дробязко. История её Элифеанты проносится через два отделения спектакля, в центре всего – драма с потерей крыльев и превращением в антагониста.

Спортивную карьеру Дробязко завершила ещё в 2006 году, но все ещё пребывает в великолепной форме! И носится по льду с какой-то сумасшедшей скоростью (учитывая мощные костюмы) вместе с партнёром Повиласом Ванагасом, и легко взлетает под крышу «Юбилейного», исполняя элементы на стропах.



А вот у Анны Щербаковой в спектакле было не так много ледового времени: по сюжету её героиня, повзрослевшая принцесса Лея, появляется во втором отделении. Сейчас Аня в достаточно хорошей форме, свои кусочки спектакля она представила без запинок, а также показала тройной флип – как в самом шоу, так и в концовке на поклоне. Сложно говорить о том, готова ли Щербакова уже возвращаться на соревнования, но она определённо от шоу к шоу набирает хорошие кондиции. И это радует.

Какой-то громоздкости добавляет разве что костюм, близкий больше к театральному, нежели к классическому платью для программ – но того требует спектакль. С катанием в паре Щербакова и Гачинский вообще справились на ура. А вот со сном у спящей красавицы не всё гладко: в какой-то момент Аня открывала глаза и подглядывала за номером Дробязко и Ванагаса с дракой на шпагах.



С сегодняшнего дня начинаются официальные гастроли «Спящей красавицы» в Петербурге. Придётся пахать по три спектакля в день. Если до Нового года расписание ещё щадящее – одно шоу вечером 30-го и одно – днём 31-го, то со 2 января и до конца праздничной недели придётся выкладываться на все сто три раза в день. На премьеру, как пишет Navka Show, объявили солд-аут.