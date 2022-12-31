Олимпийская чемпионка Синицина рассказала об эмоциях от 2022 года

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, подвела итоги года.

«Мой 2022-й получился мегаконтрастным. Но если говорить о себе, то 100% этот год останется самым особенным на всю жизнь! Олимпийские игры, предложение руки, свадьба. Не знаю, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя самой счастливой. И желаю это внутреннее ощущение всем вам.



Мы живём всего один раз, поэтому, несмотря ни на что, идите к своим целям, покоряйте вершины и делайте это с полной отдачей, позитивом и искренней любовью к своему делу. Мне кажется, что по-другому просто нельзя. Всех с наступающим Новым годом», — написала российская фигуристка в социальных сетях.