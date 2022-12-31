Александр Жулин: 2022 год получился мутным. Ничего запоминающегося в спорте не было

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин подвёл спортивные итоги 2022 года.

«Ничего запоминающегося в спорте в 2022-м не было. Год получился каким-то мутным», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) сборная России по фигурному катанию завоевала шесть наград — два золота (в командном турнире и соревнованиях у женщин), три серебра (в женском и парном катании, а также в танцах на льду) и одну бронзу (в парном катании). Олимпиада была омрачена допинг-скандалом с россиянкой Камилой Валиевой.