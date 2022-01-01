Фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новые фотографии с Анной Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала пост в социальной сети с фотографиями, где она запечатлена с олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира 2021 года Анной Щербаковой. Спортсменка сообщила, что они праздновали Новый год вместе.
Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой
Фото: Из личного архива Дарьи Усачёвой
«С Новым годом! Всех благ, здоровья, счастья и большой удачи! Мы с Аней шагнули в новый год вместе», — подписала фотографии Усачёва в своём телеграм-канале.
Дарья Усачёва — серебряный призёр этапа Гран-при Skate America 2021 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/2022 из-за травмы, полученной на этапе Гран-при в Японии. Спортсменке 16 лет.
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