Опубликован список участников чемпионата Европы — 2023. Соревнования пройдут без россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников чемпионата Европы – 2023 по фигурному катанию, который пройдёт в Эспо (Финляндия) с 25 по 29 января.

Среди прочих за медали поборются:

Луна Хендрикс (Бельгия)

Анастасия Губанова (Грузия)

Екатерина Куракова (Польша)

Кевин Аймоз (Франция)

Морис Квителашвили (Грузия)

Ника Егадзе (Грузия)

Даниэль Грассль (Италия)

Маттео Риццо (Италия)

Габриэле Франджипани (Италия)

Денис Васильев (Латвия)

Владимир Самойлов (Польша)

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия, спортивная пара)

Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия, спортивная пара).

Полный список участников соревнований доступен здесь. Российские фигуристы их пропустят из-за бана со стороны ISU.