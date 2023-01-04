Тесса Вертью обручилась с защитником «Торонто» Морганом Райлли

Трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду канадская фигуристка Тесса Вертью обручилась с защитником хоккейного клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Морганом Райлли.

Об этом спортсменка сообщила в эфире подкаста канадской писательницы Шанталь Биссон. Ранее Вертью опубликовала совместное фото с Райлли.

Фото: Личный архив Тессы Вертью

Тесса Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Мойром. Они трёхкратные олимпийские чемпионы (2010, 2018), двукратные серебряные призёры Олимпийских игр (2014), трёхкратные чемпионы мира (2010, 2012, 2017) и победители финала Гран-при (2016).

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Морган Райлли набрал 17 (0+17) очков в 23 матчах за «Торонто» при общем показателе полезности «-3» и среднем игровом времени 22:44.