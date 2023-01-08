Коляда — о шоу Авербуха: мне очень понравилось, затянуло с головой. Колоссальный опыт

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда высказался об участии в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Коляда исполнил роль Трусливого льва – спутника Дороти на дороге из жёлтого кирпича.

«Как и обещал, делюсь эмоциями от прошедших новогодних каникул.



Когда мне предложили участвовать в спектакле, я не имел никакого представления о том, что это такое, но потом погрузился в постановочный процесс — и мне очень понравилось, затянуло с головой. Время проходило молниеносно!



Для меня самым тяжёлым было то, что приходилось долго находиться в коньках, в остальном всё было замечательно – декорации, костюмы, музыка. Всё это создавало неповторимую сказку, в которой я хотел бы оказаться снова.



Открытием стало участие в проекте «Зима в Подмосковье». Я никогда не выступал на открытых катках, получил колоссальный опыт, бурю положительных эмоций — даже морозы не смогли испортить моё впечатление от этого.



Хочется отдельно поблагодарить всех, кто приходил нас поддерживать, несмотря ни на что! В общем, я получил от каникул гораздо больше энергии и сил, чем ожидал! Ещё раз спасибо, что приходите, смотрите, болеете, заряжаетесь от нас, а мы — от вас», — написал Коляда в социальных сетях.