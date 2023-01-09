Анна Щербакова поблагодарила зрителей ледового шоу «Спящая красавица»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова опубликовала в социальных сетях новый пост, в котором поблагодарила зрителей ледового шоу «Спящая красавица».
В своём телеграм-канале 18-летняя фигуристка выложила несколько фотографий с подарками от зрителей и фото с собственного выступления.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АННЫ ЩЕРБАКОВОЙ
«Вот и завершились наши новогодние спектакли «Спящая красавица» в Питере. Впервые я встречала Новый год не дома. Но в эти дни я совсем не чувствовала себя одиноко. Спасибо за это моим болельщикам и всем, кто пришел в эти дни в «Юбилейный». Ваша теплота и поддержка не перестают меня удивлять. Еще раз поздравляю всех с прошедшими праздниками», – написала Щербакова.
Напомним, ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» прошло в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
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