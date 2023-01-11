«За внешность выбрали». Тихонов — о признании Валиевой спортсменкой года в России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что фигуристку Камилу Валиеву признали спортсменкой года за внешность.

На втором месте в рейтинге, составленном ВЦИОМ по результатам опроса россиян, расположился лыжник Александр Большунов, на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

«Наверное, Валиеву за внешность выбрали. Я сомневаюсь в правильности этого решения. Просто фигурное катание больше показывают, оно более интересное. Но надо создавать нормальную комиссию спортсменов просто. И вот они будут решать этот вопрос, они посчитают все нужные медали, баллы, очки. Я считаю, что решение вынесено несправедливое. Должны решать профессионалы.



Кто заслуживает считаться спортсменом 2022 года в России? Большунов однозначно. Мне и самому нравится фигурное катание. Но назвать Большунова было бы более справедливым решением», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днём».