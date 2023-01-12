Гуменник: играли в футбол с Плющенко, меня клали на ворота

Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник поделился впечатлениями от совместных тренировок и работы с Евгением Плющенко в группе Алексея Мишина.



«У меня был опыт работы в группе Алексея Мишина, там был много кто – Артур Гачинский, Артур Дмитриев, даже Евгений Плющенко. Очень крутые впечатления. Смотрел на него, восхищался. Ещё мы в футбол играли. Меня обычно на ворота… клали. И наша команда обычно выигрывала. Плющенко в основном был в моей команде.

Не знаю почему был вратарём, я ведь тогда не был высоким, наоборот, самым маленьким. Наверное, там от меня была самая большая польза, ха-ха. Мог загородить какую-то часть ворот. У нас ещё ворота были не совсем обычные – скамейки из зала, длинные и низкие. Лёг и закрыл – удобно», — приводит слова Гуменника Sport24.