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РУСАДА сообщило ВАДА о решении оправдать Валиеву

РУСАДА сообщило ВАДА о решении оправдать Валиеву
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Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировало ВАДА об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой на чемпионате России в декабре прошлого года, и направил соответствующее извещение во Всемирное Антидопинговое Агенство. Сообщается о намерении ВАДА подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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