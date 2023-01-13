РУСАДА сообщило ВАДА о решении оправдать Валиеву
Поделиться
Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировало ВАДА об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой на чемпионате России в декабре прошлого года, и направил соответствующее извещение во Всемирное Антидопинговое Агенство. Сообщается о намерении ВАДА подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Комментарии
- 13 января 2023
-
19:33
-
18:39
-
18:13
-
17:40
-
17:22
-
15:25
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
11:59
-
11:01
- 12 января 2023
-
22:10
-
21:59
-
20:46
-
18:51
-
18:36
-
18:26
-
15:32
-
15:13
-
14:35
-
13:10
-
12:36
-
11:41
-
11:40
-
11:11
-
10:19
-
09:41
- 11 января 2023
-
22:32
-
22:23
-
20:25
-
19:26
-
19:15
-
18:41
-
18:26
-
17:33
Партнерский контент