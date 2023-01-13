РУСАДА сообщило ВАДА о решении оправдать Валиеву

Дисциплинарный комитет российского антидопингового агентства (РУСАДА) проинформировало ВАДА об отсутствии вины Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву по делу о допинг-пробе, взятой на чемпионате России в декабре прошлого года, и направил соответствующее извещение во Всемирное Антидопинговое Агенство. Сообщается о намерении ВАДА подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.