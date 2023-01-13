Валиеву признали лучшей спортсменкой года в России. И это плохая новость

Если так пойдёт и дальше, россияне просто забудут своих спортсменов.

На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, по итогам которого был определён лучший спортсмен 2022 года. Точнее, спортсменка. Ведь лучшей по итогам опросов россиян была признана фигуристка Камила Валиева.

Камила – замечательная спортсменка. Но по её достижениям в 2022 году, безусловно, много оговорок. Золотые медали Олимпиады в командном зачёте как физические награды сборная России так и не получила. И, судя по тому, как развивается дело Валиевой, нашу команду с первого места сбросят. А в индивидуальном зачёте Камила, к сожалению, выступила плохо.

Многие эксперты из мира спорта выражают своё недовольство и говорят, что они бы выбрали, например, лыжников Александра Большунова или Наталью Непряеву. Но это точка зрения отдельных людей, а российское общество в лице более чем полутора тысяч респондентов сделало другой выбор.

Результаты исследования беспристрастны и объективны. И они удручают.

Специалисты ВЦИОМ задавали респондентам вопрос с открытым ответом. Опрашиваемые могли назвать не более трёх спортсменов, которых они считали лучшими по итогам 2022 года. Любые фамилии из любых видов спорта.

Содержательный ответ смог дать лишь 31 процент всех опрошенных. Если вычесть из него четыре процента тех, кто ответил «против всех», останется лишь 27 процентов. То есть чуть больше четверти россиян смогли назвать хотя бы одну фамилию. Это к вопросу о популярности большого спорта в нашей стране.

В списке – три лидера: Камила Валиева (7%), Александр Большунов (5%), Александр Овечкин (4%). Все остальные – на уровне погрешности.

Люди отдавали свои голоса за Евгению Медведеву и Алину Загитову, которые давно занимаются только шоу и телепроектами, а не большим спортом. Выбирали Хабиба Нурмагомедова, который в 2022 году нигде не выступал. Вспоминали даже Дзюбу. Вот уж точно претендент на звание лучшего!

Результаты исследования позволяют сделать два вывода.

Во-первых, глобально большим спортом в России интересуется очень небольшой процент населения. Но это, конечно, не открытие.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-вторых, вопреки идее «тишины», которой придерживается, например, босс российских лыжных гонок Елена Вяльбе, сами по себе победы и успехи не ведут к узнаваемости того или иного спортсмена. Зрителей всё равно интересуют скандалы, интриги и расследования. Ну или как минимум раскрутка.

В деле Валиевой большой скандал был. И многие из респондентов уже вряд ли вспомнят, а какие она там на Олимпиаде заняла места, но фамилия её на слуху. Большунов же при всём том, что в 2022-м он стал куда более медийным чемпионом, чем был до этого, всё равно Камиле уступил. А вот, допустим, совсем не публичную Непряеву, обладательницу полного комплекта медалей Олимпиады, вообще никто не вспомнил. Ну, точнее, почти никто. Единицы.

Конечно, важно и то, что фигурное катание в России само по себе более популярно. Всевозможные ледовые проекты на федеральных каналах идут в прайм-тайм. А те же лыжные гонки… Тут лучше, наверное, промолчать.

Так что первое место Камилы Валиевой – это плохая новость, особенно для всех тех, кто уверен в том, что медали Олимпиад и чемпионатов мира говорят сами за себя. Болельщики об этих победах очень быстро забывают.

А уж в ситуации, когда Россию чемпионатов мира и Олимпиад лишили, работать над повышением узнаваемости спортсменов надо вдвойне активнее. Иначе лет через пять-семь дети уже не захотят быть как Большунов или Непряева.

Дети просто не будут знать, кто это вообще такие.