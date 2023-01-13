Юрист: Трусова становится победительницей ЧР-2022. Решение может быть оспорено лишь в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о распределении медалей по итогам чемпионата России – 2022 после решения дисциплинарного комитета РУСАДА аннулировать результат Камилы Валиевой, выигравшей соревнования.
Допинг-тест Валиевой, давший положительный результат, был взят именно в день произвольной программы национального первенства – 25 декабря 2021 года. Второе место тогда заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, четвёртое — Аделия Петросян.
«После решения дисциплинарного антидопингового комитета Трусова автоматически становится победительницей предолимпийского чемпионата России. И будет ей как минимум до окончания всех апелляционных процедур, если иски на решение дисциплинарного комитета поступят в CAS от ВАДА, ISU или РУСАДА. Решение дисциплинарного антидопингового комитета может быть оспорено только в Спортивном арбитражном суде, поскольку Валиева является спортсменкой международного уровня. Срок подачи апелляции составляет 21 день после получения мотивировочного решения всеми сторонами», — приводит слова Анцелиович ТАСС.
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