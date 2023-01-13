Валиева действительно оправдана? Нет — дело не закрыто, решение вынесли только в России

Дело Камилы Валиевой наконец сдвинулось с мёртвой точки! Стало известно, что дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку.
Означает ли это, что с Камилы снята вся вина и она может соревноваться, не боясь дальнейшего наказания? Отнюдь нет, всё впереди. Давайте разбираться!
Где было объявлено о решении ДК РУСАДА?
Информация в виде пресс-релиза была опубликована на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Вот полная расшифровка и перевод на русский язык:
«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о том, что его дисциплинарный комитет вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, представлявшей Олимпийский комитет России (ОКР).
Комитет установил, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом нет никакой её вины и халатности. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования её результата в ту дату, когда была взята проба (25 декабря 2021 года).
ВАДА запросило копию полного мотивировочного решения, которое оно рассмотрит вместе с материалами дела, чтобы определить, соответствует ли решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. Однако, исходя из элементов дела, с которыми ВАДА уже знакомо, Агентство обеспокоено выводом об отсутствии вины или халатности и без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд в зависимости от ситуации.
Решение по этому делу было принято после объявления ВАДА 8 ноября 2022 года о том, что из-за недопустимой задержки со стороны РУСАДА в вынесении решения по этому вопросу Агентство передало его непосредственно в CAS. ВАДА потребовало для спортсменки дисквалификации на четыре года. После полного изучения решения РУСАДА ВАДА рассмотрит следующие свои шаги, чтобы вопрос был решён как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.
Камила Валиева на Олимпиаде
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
ВАДА не даёт дальнейших комментариев, пока не получит и не рассмотрит мотивировочную часть и материалы дела».
И что же будет дальше?
Ещё в первой половине ноября стало известно, что ВАДА воспользовалось правом пойти в CAS и запросило четырёхлетнюю дисквалификацию: это уже не новость.
Возможно, предыдущее обращение будет отозвано, так как подавалось в связи с отсутствием вердикта РУСАДА, а ВАДА будет раздумывать над новым — уже на само оправдательное решение. И тогда разбирательства, скорее всего, продолжатся: слушания в CAS всё же состоятся, а через некоторое время спортивный арбитраж вынесет решение.
Не стоит забывать и о том, что под расследованием до сих пор находится окружение несовершеннолетней Валиевой — и сбором доказательств виновности Этери Тутберидзе и её команды занимается как раз ВАДА.
Комментарий юриста
«Чемпионат» связался со спортивным юристом Анной Анцелиович, и она объяснила, что оправдание — далеко не окончательное.
«РУСАДА не совсем оправдало Валиеву, потому что факт нарушения установлен, но также они признали отсутствие вины Валиевой из-за халатности. Это другое решение. То решение, которое сейчас обжалуется в CAS со стороны ВАДА — это не вынесение решения, которое приравнивается к признания отсутствия нарушения. С физической точки зрения это совсем другое решение.
Камила Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Не совсем понимаю судьбу предыдущей апелляции, ВАДА должно её отозвать, потому что нет для неё оснований. Есть решение совсем другое, РУСАДА его вынесло. Да, не в срок, но решение есть. Как я понимаю, та апелляция завершится, а сейчас они будут рассматривать возможность подачи апелляции в CAS на новое решение.
Не знаем, когда они получили полный пакет и получили ли. Но после его получения у ВАДА есть 21 день, в течение которых они рассмотрят полный пакет, увидят, есть ли основания применения в концепции отсутствия вины и халатности или нет таких оснований, и тогда уже будут принимать решение — идти ли в CAS обжаловать это решение», — сказала Анцелиович.
РУСАДА может не согласиться с решением собственного ДК
Удивительно, но это так. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что допускает возможность обжалования решения дисциплинарного комитета.
«РУСАДА ещё не получило полный текст решения дисциплинарного антидопингового комитета, а именно его мотивировочную часть. Мы проведём правовую оценку обоснования принятого комитетом решения. После ознакомления с мотивировочной частью решения дисциплинарного комитета по данному делу РУСАДА рассмотрит возможность его обжалования. Ожидаем получения полного текста решения в ближайшее время и без каких-либо задержек», — приводит слова Логиновой ТАСС.
Так что ничего ещё не закончено, хотя Камила, разумеется, будет готовиться к Кубку Первого канала 21–22 января и выступит там.
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