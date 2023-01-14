СМИ: распался танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано

Российский танцевальный дуэт фигуристов Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распался.

«Ира и Дарио больше не катаются. Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина – нет», — заявил источник ТАСС.

Отметим, что последним выступлением Хаврониной и Чиризано стал чемпионат России — 2023 по фигурному катанию в Красноярске. Они представили ритм-танец, за который получили 75,27 балла и заняли промежуточное пятое место. После чего дуэт снялся с соревнований. В текущем сезоне Ирина и Дарио также выступили на двух этапах Гран-при России: в Сочи они заняли второе место, а в Москве — третье.

Хавронина и Чиризано вместе выигрывали юниорское первенство России, юношеские Олимпийские игры 2020 года, юниорские этапы Гран-при в Красноярске и Гданьске.