В российских танцах на льду глобальный кризис. Но судьи упрямо тащат их на мировой уровень

Вопросов к судейству на этапах Гран-при России с каждым разом всё больше, но особое возмущение вызывают оценки в танцах на льду, где стремительный ход набрали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фигуристы внезапно стали первой парой страны, однако пока не оправдывают новоприобрëтенный статус. Арбитры как будто закрывают глаза на грубейшие ошибки, допущенные спортсменами, рисуя огромные цифры, которые не отражают реальность.

А она такова, что в дисциплине начался глобальный кризис. Только вместо того, чтобы устранять его первопричины, федерация предпочитает маскировать проблемы с целью сохранить собственную репутацию.

Ну и зачем нам эта погоня за Западом?

В ISU не аттестовали российских судей и были правы

Недопуск российских судей по фигурному катанию до международных стартов стал большим ударом по репутации нашей федерации. То, что арбитры с многолетним стажем одномоментно провалили экзамены ISU, казалось странным, так ещё и вызывало подозрения в масштабной кампании против всех представителей ФФККР. В этом не сомневается Татьяна Тарасова, которая и вовсе уверена, что все действия западных чиновников являются травлей россиян.

«Всё уже оговорено в кулуарах — и последующие шаги тоже. Они не придерживаются того, что за какие-то провинности человека наказывают единожды, они хотят наказывать до бесконечности. У них прямо руки в крови, в нашей крови. Чтобы русские судьи, которые туда поехали, не сдали — это нонсенс! Потому что таких судей мировых по пальцам одной руки можно пересчитать. Они травят, просто травят нас! Но мы всё равно будем. Это очень тяжело, но надо справиться. Вы нас не выпустили, но мы всё равно выйдем и победим всех», — эмоционально отреагировала Татьяна Анатольевна на новость в интервью «Спорт-экспрессу».

Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, в реальности предсказания легендарной наставницы сбылись в несколько извращённой форме, показав, что, возможно, в ISU были и не так уж неправы, не аттестовав российских арбитров. Судейство на этапах внутренней серии Гран-при оставляет желать лучшего. Постоянные ошибки, преференции в сторону названных лидеров и в целом неадекватно завышенные оценки у некоторых фигуристов вызывают массу вопросов.

Танцоры с падениями — на уровне олимпийских чемпионов?

Сразу оговоримся, что к спортсменам претензий не может быть, поскольку не они выставляют себе баллы. Это делают другие люди, вероятно, желая помочь, но по итогу лишь мешая. Например, давление на юную звезду Этери Тутберидзе Софью Акатьеву, которой в обход правил завысили компоненты, несмотря на три падения в произвольной программе в Москве, теперь увеличится. Но сложнее всего будет не ей, а Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

История, как их прокаты оценили судьи, стала самой резонансной на Гран-при, поскольку фигуристы резко приобрели статус первой пары страны, но при спорных обстоятельствах. Дуэт выиграл оба своих этапа, при этом получив невероятно высокие оценки — по 210 баллов за две программы. Это на 10 баллов меньше, чем в среднем набирали за сезон вице-чемпионы Олимпийских игр в личном зачёте Виктория Синицина и Никита Кацалапов (в командном воспитанники Александра Жулина и вовсе взяли золото), а если учитывать, что это лишь середина соревновательного года, то эта цифра неокончательная.

В конце концов, подопечные Дениса Самохина и Олега Судакова допускали грубейшие ошибки в прокатах, а это значит, что без них оценки были бы выше. Складывается такое ощущение, что российские судьи задумали искусственно вытянуть Лизу и Егора на первое место не только на внутренней арене, но и на зарубежной. Во всяком случае подготовить почву к моменту, когда международный бан снимут.

При всём уважении к Худайбердиевой и Базину, в такой стремительный прогресс за одно межсезонье верится с трудом, а оценки на уровне мирового рекорда, установленного в короткой программе гениальными Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, вызывают возмущение. Хотя бы потому, что фигуристы регулярно падают на выступлениях или оказываются на грани. В Сочи этим грешила Лиза, допустив помарки в обеих программах, а в Москве её догнал Егор, дважды упав в произвольном танце.

В российских танцах на льду кризис, но его игнорируют

Неудачи Худайбердиевой и Базина нельзя объяснить нескатанностью — этот дуэт выступает на крупных стартах уже давно. Скорее всего, так на них влияет стресс от внезапного пристального внимания со стороны болельщиков и специалистов. В одночасье они превратились в главную надежду российских танцев на льду из-за приостановки карьеры Синициной/Кацалапова и Александры Степановой/Ивана Букина, а также из-за невозможности выступать на внутренней арене у молодых и дерзких Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Тем не менее то, что федерация делает ставку на Лизу и Егора, может быть ошибкой. Да, это технически мощный и эффектный дуэт, но практика показывает, что в ответственный момент они могут оступиться, причём довольно сильно, ведь падения — одно из страшнейших нарушений в танцах на льду.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игнорирование этой черты спортсменов и систематическое увеличивание их оценок намекают на то, что российские судьи не откажутся от своей идеи найти замену ушедшим лидерам. А ведь проблему так не решить. В наших танцах на льду наступил глобальный кризис, который необходимо устранять на базовом уровне. Например, давая шанс молодым талантливым парам без соблюдения пресловутого правила очереди.

Вышедшие из юниоров Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано вполне могли бы подхватить знамя, оставленное их предшественниками. Их катание более мощное, интересное и завораживающее. Ребята показывают новый подход к хореографии, больше экспериментируют и предлагают свежие идеи для постановок.

«Приходится говорить, что у нас в танцах достаточно сильный провал, нет явных лидеров. Пока наши молодые пары выглядят более уверенно, чем взрослые. Когда приходишь в танцы, первое, что говорят — в танцах не падают, для танцев падения и такое количество срывов — нонсенс. У Лизы с Егором уже второй этап падения, но в Сочи Егор Лизу удержал, а в произвольной, видимо, решил сравнять счет падениям. Падение было прямо на дорожке шагов», — Бетина Попова согласилась с тем, что Кагановская/Ангелопол и Хавронина/Чиризано заслуживают возможности проявить себя.

Конечно, с точки зрения поддержания репутации России на международном уровне эти фигуристы не подходят, так как у них нет авторитета перед зарубежными судьями, но нужно понимать, что отстранение снимут нескоро, и оглядываться на Запад в данной ситуации не совсем правильно. Ведь чтобы вылечить болезнь, нужно не маскировать симптомы, а устранять их изнутри.