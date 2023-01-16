Тренер Косторной сообщила об уходе фигуристки в парное катание

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная рассталась со своим тренером Еленой Буяновой и ушла в парное катание.
«Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание», — сказала Буянова в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, Косторная в межсезонье во второй раз в карьере ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после чего тренировалась в ЦСКА под руководством Елены Буяновой, но пропускает сезон-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре. Также Косторная провела один сезон в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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