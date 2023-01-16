«Империя Тутберидзе разваливается!» За рубежом в ярости из-за решения по делу Валиевой

Иностранцы требуют отстранить Камилу и её тренеров, а затем отдать золото командника Олимпиады США. По их мнению, Россия мошенничала.

Весь мир следит за продвижением дела Камилы Валиевой. Фигуристка, которая попалась на допинге незадолго до Олимпиады в Пекине, находится в крайне непростом положении, и не легче ей от того, что разбирательство задерживается в первую очередь в России. Однако наконец оно сдвинулось с мёртвой точки!

В дисциплинарном комитете РУСАДА заявили, что нарушение со стороны спортсменки действительно было, но её вины в этом нет. Ученица Этери Тутберидзе сумела доказать, что запрещённое вещество попало в её организм случайно, поэтому наказание Валиевой было не строгим — её дисквалифицировали на один день во время чемпионата России — 2022, это привело к тому, что результаты Камилы были аннулированы — она потеряла золото национального первенства.

Остальные награды пока остаются при фигуристке, но и следствие не заканчивается — последнее слово останется за представителями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). А за рубежом настроены не очень дружелюбно по отношению к россиянке.

Даже новость о решении ДК РУСАДА вызвала шквал критики среди иностранных экспертов и болельщиков. Все в один голос твердят, что оправдательный вердикт для Валиевой — это несправедливо, требуют вернуть золотые медали командника Олимпиады сборной США и призывают пожизненно дисквалифицировать Тутберидзе.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

«МОК хочет, чтобы российские спортсмены были в Париже-2026»

Первая реакция поступила, конечно же, из Америки. Глава USADA Трэвис Тайгарт скептически оценил ситуацию вокруг допинг-дела Валиевой.

«ВАДА и Международный союз конькобежцев должны обжаловать это решение ради доверия к антидопинговой системе и ради прав всех спортсменов. Мир никак не может принять это корыстное решение РУСАДА, которое в недавнем прошлом было ключевым инструментом российского спонсируемого государством допингового мошенничества и не соответствует всем требованиям. Правосудие требует полного, справедливого, публичного слушания за пределами России», — приводит слова Тайгарта CNN.

Высказалась и глава американского национального олимпийского комитета Сара Хиршланд.

«Это возмутительная ситуация. Вчера мы видели, что РУСАДА объявило, что будут дисциплинарные слушания. Это всё, что мы знаем. У меня нет никаких подробностей. Если бы я пыталась быть оптимисткой, предположила бы, что, возможно, это следующий шаг к закрытию расследования, что теперь будут слушания. Однако у нас нет никаких временных рамок, поэтому я не знаю, чего ожидать. Могут быть слушания, а затем и апелляции. Поэтому я боюсь, что это затянется ещё довольно надолго», — сказала она USA TODAY.

Не стала молчать главная возмутительница спокойствия канадская олимпийская чемпионка Меган Дюамель.

«И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали! К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Поддержите чистых спортсменов и чистые команды, это то, чего они заслуживают», — написала она в своих социальных сетях, отметив ВАДА, ISU и МОК.

Меган Дюамель Фото: РИА Новости

Напомнил о себе немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга в спорте.

«Абсурдно — такое случается лишь в недемократических спортивных структурах, лишённых прозрачности: Валиева очищена от допинг-истории РУСАДА, вердикт которого «невиновна». Российский спорт, похоже, не способен создать заслуживающие доверия независимые структуры. Но МОК хочет, чтобы российские спортсмены были в Париже», — написал Зеппельт в своих социальных сетях.

Член британской олимпийской ассоциации Анна-Мария Фелпс посчитала решение по делу Валиевой неполным из-за отсутствия объяснения, кто же виноват в случившемся.

«Это будет интересно. В России заявляют, что они сохранят олимпийское золото. Было очень тревожно наблюдать, как всё это разворачивалось в Пекине, но если с Валиевой сняты обвинения в употреблении допинга, то кто тогда виноват в ещё более серьёзном проступке — склонении несовершеннолетней к приёму допинга?» — написала она.

Забавным вышел комментарий американской фигуристки Джессики Калаланг, которая сама попалась на допинге в 2021 году и смогла избежать наказания:

«Хм… Это кажется абсолютно справедливым и непредвзятым. Допинг есть допинг, он автоматически должен приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию. Конец», — саркастически отметила она.

«Надо забанить Валиеву и команду России. Им помогала мошенница»

Бурно отреагировали на новые подробности допингового дела и простые болельщики. Иностранцы в ярости из-за оправдательного вердикта Валиевой и требуют наказать её, а также отдать золотые медали командного турнира на Олимпиаде сборной США.

— РУСАДА — это цирк, как и ожидалось. И Валиеву, и Тутберидзе следовало отстранить от участия в любых международных соревнованиях на 4 года. Но, похоже, российская федерация поддерживает нечистых на руку спортсменов, непрофессиональных тренеров и фальшивых чемпионов, — написала Mirai Yukimura.

— ВАДА, ISU должны обжаловать это решение в CAS и призвать их немедленно забанить Валиеву и команду России за это оскорбление. Им помогала мошенница. США, Японии и Канаде слишком долго отказывали в медалях. Россия — мошенники! — негодовал THEE Kyle Rempfer.

— Валиева заслуживает отстранения, но непродолжительного, а вот её тренеры заслуживают пожизненной дисквалификации, — посчитал Chuso's fifth retirement.

— Камила Валиева очищена от допинга и не будет лишена медали по решению РУСАДА! Это невероятная новость для тренеров. Давайте накачивать детей допингом и собирать золотые медали! Мошенничество разрешено! — язвительно отметил Ocean Phi Long Le.

— Извините, но какого чёрта? Сколько спортсменов было отстранено из-за таких вещей, как косметика и так далее. Они не могут соревноваться, пока идут разбирательства. Зачем вообще правила, если они не имеют значения? В её организме было запрещённое вещество. Точка. В стране на испытательном сроке за… системный допинг, — в растерянности gusmom.

— То есть они даже не отрицают, что она принимала допинг? — спросила Shiori.

— Ну, конечно, Россия хочет сохранить золотые медали… — высказался Erin Westphal.

— Чёрт, Камила потеряла два национальных титула, — едко подметила сlary.

— Скоро во всех заголовках российских СМИ: «Камила Валиева бьёт рекорды, которых никогда не существовало», — в тон ей ответил angel.

«Команда абьюзеров Тутберидзе защитилась. Ах да, они же русские»

Досталось и тренеру Камилы Этери Тутберидзе, которую винят во всех бедах, произошедших с фигуристкой:

— Ребята, империя Тутберидзе разваливается… Не могу дождаться, когда действительно хорошие фигуристы получат достойные оценки, — ликовала flora.

— В такие моменты я вспоминаю, как Каролина Костнер получила бан, а команда абьюзеров Тутберидзе таки защитилась. Ах да, они же русские, — поделилась мнением Abril Delta.

— Этери Тутберидзе нельзя подпускать к детям, — сказал пользователь @Many_Bees.

— Я чувствую, что они каким-то образом обвинят семью Камилы (что совсем не правильно, потому что они допустили всё это дерьмо), чтобы спасти задницу Этери, — отметил kimi.

— Это решение такое странное, если честно, потому что как вы можете признать, что преступление произошло, и не привлечь никого к ответственности за это? На данный момент они с большей вероятностью отправят дедушку в тюрьму, чем Этери и её команду, — подтвердила nika.

— Так чья это вина, Россия? Потому что мы все знаем, что это не могло быть виной Нашей Пресвятой Матери Этери, ниспосланной с небес, чтобы благословить нас, жалких недостойных смертных, — практиковалась в остроумии Gina Dalfonzo.