Источник: телефонные мошенники обманули фигуристку Евгению Тарасову на 780 тыс. рублей

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова была обманута телефонными мошенниками на 780 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Евгении позвонил неизвестный и представился министром юстиции. Сказал, что на девушку оформили множество кредитов по липовым документам, поэтому нужно срочно спасать ситуацию. Евгения поверила, а затем поехала в банк, где сняла 780 тыс. рублей и перевела деньги, как оказалось, мошенникам.

После злоумышленник хотел попробовать украсть деньги с других карт спортсменки, но Евгения опаздывала на тренировку, поэтому скинула звонки. Фигуристка осознала произошедшее лишь на льду. Евгения Тарасова обратилась в правоохранительные органы.