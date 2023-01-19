Скончался первый партнёр Татьяны Тарасовой — профессор Александр Тихомиров

На 77-м году жизни скончался доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастер спорта СССР по фигурному катанию Александр Тихомиров.
Тихомиров был первым партнёром Татьяны Тарасовой. Вместе они завоевали серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. После окончания сезона 1964 года Татьяна стала тренироваться с Георгием Проскуриным, а Александр встал в пару с Людмилой Суслиной. Через год их тренером стала юная Тарасова, которая была вынуждена уйти из спорта из-за травмы. Под руководством Тарасовой Суслина и Тихомиров стабильно входили в состав сборной СССР, становились призёрами международных турниров.
За период работы в Московской государственной академии физической культуры Александр Тихомиров прошёл путь от преподавателя до профессора кафедры теории и методики зимних видов спорта. Профессор Тихомиров — автор более 150 научных, учебных и учебно-методических работ, в том числе и монографий, по проблемам управления подготовкой спортсменов.
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