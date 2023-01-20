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Татьяна Тарасова высказалась о шансах Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards

Татьяна Тарасова высказалась о шансах Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о шансах олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой получить премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

После первого этапа отбора, в ходе которого болельщики и СМИ голосовали за претендентов в режиме онлайн, были выбраны три номинанта. Ими стали Анна Щербакова, американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«У Пападакис и Сизерона, а также Чена больше выигранных чемпионатов мира, поэтому шансов выиграть в этой номинации больше. Они катаются уже много лет, пользуются народной фигурнокатательной любовью. Аня тоже, но она каталась мало.

Не хочется так говорить, но они участвовали в продвижении мужского одиночного катания, танца. Пападакис и Сизерон много лет катались, являются непобедимыми. Но Аня тоже олимпийская чемпионка и чемпионка мира», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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