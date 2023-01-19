Анна Щербакова вошла в шорт-лист ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова вошла в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», сообщается на сайте ISU.

После первого этапа отбора, в ходе которого болельщики и СМИ голосовали за претендентов в режиме онлайн, были выбраны три номинанта. Ими стали Анна Щербакова, американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Все они завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2022 в своих видах.

Победитель будет определён голосованием звёздного жюри премии ISU Skating Awards – 2023, состоящего из шести бывших чемпионов по фигурному катанию, чьи имена будут обнародованы в ближайшее время.

Объявление победителей и церемония награждения состоятся 5 февраля 2023 года в Цюрихе во время специального шоу, проводимого в сотрудничестве с Art on Ice. Впервые церемония вручения наград ISU Skating Awards будет проходить в прямом эфире и транслироваться на YouTube-канале Skating ISU. Ведущими станут Джонни Вейр и Элма Смит.