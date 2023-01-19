Анна Щербакова вошла в шорт-лист ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист»

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова вошла в шорт-лист премии ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист», сообщается на сайте ISU.
После первого этапа отбора, в ходе которого болельщики и СМИ голосовали за претендентов в режиме онлайн, были выбраны три номинанта. Ими стали Анна Щербакова, американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Все они завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2022 в своих видах.
Победитель будет определён голосованием звёздного жюри премии ISU Skating Awards – 2023, состоящего из шести бывших чемпионов по фигурному катанию, чьи имена будут обнародованы в ближайшее время.
Объявление победителей и церемония награждения состоятся 5 февраля 2023 года в Цюрихе во время специального шоу, проводимого в сотрудничестве с Art on Ice. Впервые церемония вручения наград ISU Skating Awards будет проходить в прямом эфире и транслироваться на YouTube-канале Skating ISU. Ведущими станут Джонни Вейр и Элма Смит.
- 19 января 2023
-
21:35
-
19:17
-
16:19
-
14:14
-
10:48
-
10:37
-
09:55
- 18 января 2023
-
23:35
-
23:22
-
22:53
-
22:41
-
21:00
-
20:29
-
20:13
-
20:01
-
19:42
-
19:18
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:16
-
15:08
-
14:53
-
14:32
-
14:09
-
13:41
-
12:43
-
12:18
-
11:40
-
10:07
- 17 января 2023
-
22:43
-
22:24