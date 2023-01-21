Лутфуллин: очень сильно хотел попасть на Кубок Первого канала. Здесь атмосферно и весело

Российский фигурист Глеб Лутфуллин оценил своё выступление на Кубке Первого канала.
«Первый опыт участия в Кубке Первого канала? Это очень интересно. Я очень сильно хотел попасть сюда, ещё в начале сезона. Очень интересно, атмосферно, весело, круто.
Я на самом деле не смотрел первые два года Кубок Первого канала, я больше смотрел прыжковый турнир — мне очень нравился. Я когда поехал на чемпионат России по прыжкам, я так завёлся, было так интересно. Думал, может быть, будет и здесь такое, но нет.
На прыжковом турнире напряжение было больше? Нет, на самом деле было вообще спокойно. Мне было интересно с Евгением Семененко попрыгать. Там было побольше соревновательной атмосферы.
Прокатом сегодня доволен на 85% — это общевизуально. А 15% — это недоработка на каскаде, на дорожке и эмоционально.
Крутой призовой фонд? Я хотел поучаствовать на Кубке Первого канала по большей части из-за прыжкового турнира. На первенстве России младшего возраста есть соревнования по элементам, я всегда кайфовал с этого процесса. Я именно этим горю, мне интересно прыгать с кем-то. Хотел бы я, чтобы на взрослых соревнованиях это добавили? В теории это было бы здорово, допустим, если бы первый день были прыжки, а второй день — произвольная», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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