Трусова приехала на Кубок Первого канала
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова присутствует на Кубке Первого канала в Москве.
Александра Трусова не участвует в соревнованиях, но посетила их как зритель. Об этом стало известно после того, как в Сети появились фотографии с места событий, запечатлевшие фигуристку.
Фото: Телеграм-канал «Лапидарность»
Напомним, сегодня на Кубке Первого канала в Москве пары, мужчины и женщины выступают с произвольными программами.
После произвольной программы пар «Красная Машина» Алины Загитовой обгоняет «Нас не догонят» Камилы Валиевой на 20 баллов — 1043,28 против 1023,28.
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