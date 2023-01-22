Трусова приехала на Кубок Первого канала

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова присутствует на Кубке Первого канала в Москве.



Александра Трусова не участвует в соревнованиях, но посетила их как зритель. Об этом стало известно после того, как в Сети появились фотографии с места событий, запечатлевшие фигуристку.

Фото: Телеграм-канал «Лапидарность»

Напомним, сегодня на Кубке Первого канала в Москве пары, мужчины и женщины выступают с произвольными программами.

После произвольной программы пар «Красная Машина» Алины Загитовой обгоняет «Нас не догонят» Камилы Валиевой на 20 баллов — 1043,28 против 1023,28.

Кубок Первого канала по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, а также программы спортивных пар.