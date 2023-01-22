Ягудин поправил Валиеву и заявил, что финал Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин в прямом эфире во время репортажа с Кубка Первого канала заявил, что финал Гран-при России пройдёт в Санкт-Петербурге.
Во время общения с Камилой Валиевой в прямом эфире Ягудин поправил фигуристку, которая сказала, что планирует выступать в Сочи.
Валиева: Буду на финале Гран-при России, который пройдёт в марте в Сочи. Я никуда не уходила. Лишь не присутствую на льду из-за того, что не смогла подготовиться к соревнованиям физически после болезни.
Ягудин: Ну а мы всем желаем удачи, здоровья. 3-5 марта, Санкт-Петербург, финал Кубка России.
Валиева: Сочи (тихо).
Ягудин: Санкт-Петербург, всё верно.
Валиева после этого смутилась и засмеялась.
Напомним, изначально планировалось, что финал Гран-при России по фигурному катанию в 2023 году состоится в Сочи. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.
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