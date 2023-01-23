Коляда выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Михаил Коляда примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.
«Да, Миша будет выступать на чемпионате Петербурга», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».
Ранее 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России из-за обострения хронического синусита. В Кубке Первого канала фигурист также не принимал участия.
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт 28–29 января.
Михаил Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях – 2018, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 в мужском одиночном катании, трёхкратный чемпион России.
Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.
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