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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Короткая программа
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18:40 Мск
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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько короткая программа, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В первый день, 25 января, спортивные пары покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko. Соревнования начнутся в 14:10 мск.

В парном катании лучшие результаты по сезону в Европе показывали итальянцы Сара Конти/Николо Мачии и Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини, которые завершат короткую программу. Борьбу им навяжут фигуристы из Германии — Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт и Анника Хокке/Роберт Кункель. Всего на чемпионате Европы выступят 13 пар.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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