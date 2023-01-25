Тарасова — о контактах РФС с УЕФА: наверное, это правильно, но нас просто водят за нос

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что руководство Российского футбольного союза (РФС) правильно делает, пытаясь сохранять контакты с УЕФА, однако призвала не ждать скорого возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.
Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», — сказала Тарасова в интервью «РБ-Спорт».
Напомним, 24 января прошла встреча представителей РФС с членами УЕФА, на которой обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.
- 25 января 2023
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:00
-
06:00
- 24 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:00
-
21:00
-
21:00
-
19:16
-
19:08
-
18:55
-
18:27
-
17:33
-
15:14
-
15:00
-
14:48
-
14:31
-
14:10
-
14:00
-
13:21
-
12:17
-
11:24
-
11:06
- 23 января 2023
-
23:40
-
23:27
-
23:26
-
21:58
-
21:48