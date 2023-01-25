Тарасова — о контактах РФС с УЕФА: наверное, это правильно, но нас просто водят за нос

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что руководство Российского футбольного союза (РФС) правильно делает, пытаясь сохранять контакты с УЕФА, однако призвала не ждать скорого возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Не знаю, насколько имеет значение то, что делает руководство российского футбола. Наверное, они делают правильно. Надо ездить и разговаривать, что-то пытаться решить.



Но я не верю в возвращение футболистов или других спортсменов в ближайшее время. Нас просто водят за нос», — сказала Тарасова в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, 24 января прошла встреча представителей РФС с членами УЕФА, на которой обсуждалась возможность возвращения российских клубов и сборных к международным матчам.