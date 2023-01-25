«Спорт — это не политика». Даниэль Грассль — о подготовке к ЧЕ-2023 в группе Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2022 20-летний итальянский фигурист Даниэль Грассль ответил на вопросы по поводу того, что он готовился к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе и прибыл на турнир с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

«Спорт — это не политика», — приводит слова Грассля итальянское издание Rainews.

Грассль приехал в Москву 5 января, о чём сразу же сообщил в соцсетях ученик Тутберидзе Арсений Федотов, опубликовав фото с Даниэлем из «Хрустального». Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.

Чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию пройдёт с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).