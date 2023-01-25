ISU назвал состав звёздного жюри, которое будет оценивать Щербакову на приз Skating Awards

Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте назвал состав жюри, которое определит победителей премии ISU Skating Awards.

На награду в номинации «Самый ценный фигурист» претендует олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова. Её конкуренты, вошедшие в шорт-лист, — американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Председателем назначен член совета ISU венгр Дьёрдь Элек. В состав жюри вошли канадец Эрик Рэдфорд, финка Киира Корпи, японка Мики Андо, француженка Сурия Бонали, британец Кристофер Дин и американец Тодд Элдридж. Все они являются победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы разных лет в различных видах фигурного катания.