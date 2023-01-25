ISU назвал состав звёздного жюри, которое будет оценивать Щербакову на приз Skating Awards
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Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте назвал состав жюри, которое определит победителей премии ISU Skating Awards.
На награду в номинации «Самый ценный фигурист» претендует олимпийская чемпионка в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова. Её конкуренты, вошедшие в шорт-лист, — американец Нэйтан Чен и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Председателем назначен член совета ISU венгр Дьёрдь Элек. В состав жюри вошли канадец Эрик Рэдфорд, финка Киира Корпи, японка Мики Андо, француженка Сурия Бонали, британец Кристофер Дин и американец Тодд Элдридж. Все они являются победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы разных лет в различных видах фигурного катания.
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