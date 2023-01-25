Тренировавшийся у Тутберидзе фигурист только восьмой на ЧЕ после короткой программы

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершилось выступление мужчин в короткой программе. Лучший результат показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший за свой прокат 96,53 балла. На втором месте располагается итальянец Маттео Риццо, третью строчку занимает Денис Васильев из Латвии.



Готовившийся к соревнованием под руководством Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль прыгнул только двойной лутц вместо четверного, но по правилам короткой программы двойные прыжки не засчитываются. В итоге он на промежуточном восьмом месте.

Морис Квителашвили допустил ошибки во всех прыжковых элементах: каскаде четверной сальхов — тройной тулуп, четверном тулупе, а вместо акселя прыгнул «бабочку».

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Мужчины. Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26...

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55