Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 25 января

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), в первый день соревнований спортивные пары и мужчины показали короткие программы. В парном катании лидерство захватили итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи. Лучший результат у мужчин показал француз Адам Сяо Хим Фа.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 70,45.
2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 67,08.
3. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 62,77.
4. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 62,46.
5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48.
Мужчины. Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.
2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46.
3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.
6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26…
8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…
12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55.
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