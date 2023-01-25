Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 25 января

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), в первый день соревнований спортивные пары и мужчины показали короткие программы. В парном катании лидерство захватили итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи. Лучший результат у мужчин показал француз Адам Сяо Хим Фа.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Спортивные пары. Короткая программа



1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 70,45.

2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 67,08.

3. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 62,77.

4. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 62,46.

5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48.



Мужчины. Короткая программа



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53.

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46.

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 83,75.

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26.

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26…

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,03…

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55.

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