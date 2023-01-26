Источник: Грасслю не удастся продолжить тренировки в Москве в группе Тутберидзе

Итальянскому фигуристу Даниэлю Грасслю вряд ли удастся продолжить тренировки в Москве в группе Этери Тутберидзе. Как оказалось с этим не согласны его спонсоры.

Под руководством Тутберидзе Грассль готовился к чемпионату Европы, который стартовал 25 января в Эспоо (Финляндия).

«Грассль хотел тренироваться в Москве дольше (пока он был там всего 3 недели), но его спонсоры не согласны с этой идеей – и, кстати, немецких спонсоров также не устраивает то, что немецкие фигуристы продолжают тренироваться в России», — сообщили комментаторы Deutsche Welle*. Их слова опубликовал канал SkatingScores в «Твиттере».

Также сообщается, что Грассль хотел сохранить свои тренировки в секрете, но всё стало известно из-за публикаций в соцсетях.

*признан в РФ СМИ, выполняющим функции иноагента.

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